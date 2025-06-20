Акустический вечер памяти Виктора Цоя пройдет в Лобне
Тематический музыкальный вечер ко дню рождения легендарного рок-музыканта Виктора Цоя пройдет в Лобне. Его организуют уже в эту субботу, 21 июня.
Мероприятие начнется в шесть часов вечера. Место встречи — Центральный парк культуры и отдыха городского в Лобне.
Участие в концерте примут местные исполнители. Они сыграют песни группы «Кино» в акустическом формате.
Так, на сцене выступят коллективы «Петрович» и Music is my samadhi, Константин Дубинин, студия «ProVoice» и другие артисты Лобни.
Посетить музыкальный вечер могут все желающие без возрастных ограничений.
Ранее мы рассказывали о том, что мозаичное панно «Семья» появилось в Центральном парке Лобни. Мероприятие приурочили ко Дню России. Кроме того, парки городского округа опубликовали программу мероприятий на эту неделю.