Акустический вечер памяти Виктора Цоя пройдет в Лобне

Тематический музыкальный вечер ко дню рождения легендарного рок-музыканта Виктора Цоя пройдет в Лобне. Его организуют уже в эту субботу, 21 июня.

Мероприятие начнется в шесть часов вечера. Место встречи — Центральный парк культуры и отдыха городского в Лобне.

Участие в концерте примут местные исполнители. Они сыграют песни группы «Кино» в акустическом формате.

Так, на сцене выступят коллективы «Петрович» и Music is my samadhi, Константин Дубинин, студия «ProVoice» и другие артисты Лобни.

Посетить музыкальный вечер могут все желающие без возрастных ограничений.

Ранее мы рассказывали о том, что мозаичное панно «Семья» появилось в Центральном парке Лобни. Мероприятие приурочили ко Дню России. Кроме того, парки городского округа опубликовали программу мероприятий на эту неделю.