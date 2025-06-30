Акустический рок-квартирник прошел в парке «Мира» в Мытищах

В центральном парке «Мира» в городском округе Мытищи состоялся акустический квартирник «Русский рок». Гости вечера услышали как и известные хиты легендарных групп, так и авторские произведения начинающих исполнителей.

На мероприятии прозвучали композиции таких известных и всеми любимых коллективов, как «Кино», «Город 312», «Слот», а также других представителей отечественной рок-сцены. Некоторые исполнители представили и свои авторские произведения, подарив горожанам возможность открыть для себя новые имена.

Акустический квартирник «Русский рок» прошел в теплой и дружественной обстановке. Мероприятие стало значимым событием для культурной жизни города Мытищи.

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