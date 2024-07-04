Актуальные данные о донорстве крови опубликовали в Подмосковье

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Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор. Это данные, которые свидетельствуют о потребности цельной крови в Подмосковье. Об этом сообщили в Минздраве региона.

На данный момент в Подмосковье требуется четвертая отрицательная группа крови. Донорам, чья группа светится зеленым цветом пока лучше воздержаться от донации крови.

Донором может стать каждый совершеннолетний, находящийся в России на законных основаниях год и более. Перед сдачей крови необходимо пройти обследования.

Ранее подмосковные больницы оснастили новыми рентген-аппаратами С-дуга. Это техника, необходимая для операций любых уровней сложности. Врачи могут выполнять снимки под различным углом и онлайн выводить их на монитор, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.

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