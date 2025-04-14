Актуальные данные о донорстве крови опубликовали в Подмосковье

Московский областной центр крови опубликовал актуальную информацию о потребности в донорской крови на 14 апреля 2025 года. В Минздраве Подмосковья уточнили, что медучреждение работает с учетом запросов больниц и нужд пациентов.

«Приглашаем доноров со второй отрицательной группой крови. Четвертая положительная и отрицательная группы также требуются для пополнения запасов. Донорская кровь необходима для пациентов, которым требуется переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Донором может стать любой здоровый человек старше 18 лет — как гражданин России, так и иностранец, если он легально живет в стране больше года. Сдать кровь можно каждый день с 08:00 до 14:00 в главном здании по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а. В филиалах прием идет с 08:00 до 13:00.