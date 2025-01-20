Актуальные данные о донорстве крови опубликовали в Подмосковье

Московский областной центр крови опубликовал актуальные сведения о донорах. Сейчас в Подмосковье необходимо пополнить запасы 1-й, 3-й и 4-й положительной группы крови, а также 2-й и 4-й отрицательной.

«Донорская кровь требуется для пациентов, которым необходимо переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — подчеркнул заведующий экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Сдать кровь и ее компоненты можно в Московском областном центре и его подразделениях в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске. Напомним, донором может стать гражданин России старше 18 лет.