Актуальные данные о донорах крови опубликовали в Подмосковье

Московский областной центр крови обновил донорский светофор на 31 марта 2025 года. Сейчас в регионе есть потребность во второй отрицательной и четвертой положительной группах крови.

Запасы крови зависят от потребностей больниц, поэтому помощь доноров всегда важна. Стать донором может любой совершеннолетний без медицинских противопоказаний — гражданин России или иностранец, проживающий в стране не менее года на законных основаниях. Центр крови в Москве на улице Металлургов принимает доноров ежедневно с 08:00 до 14:00, его филиалы — с 08:00 до 13:00.

«Донорская кровь требуется для пациентов, которым необходимо переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — подчеркнула заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Внимание жителей Подмосковья обращают на то, что филиалы центра крови перешли на новый график работы. Так, в Воскресенске доноров ждут с понедельника по субботу. Филиал в Щелкове начнет работать шесть дней в неделю с 5 апреля.