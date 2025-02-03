Актуальные данные о донорах крови опубликовали в Подмосковье на февраль

Московский областной центр крови опубликовал актуальные данные о донорах крови. Их сформировали, исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходимо переливание.

«Приглашаем доноров со второй и четвертой отрицательными группами крови», — подчеркнула заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Она уточнила, что донорская кровь требуется пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией, а также новорожденным с различными патологиями.

Напомним, сдать кровь и ее компоненты можно как в Московском областном центре, так и в обособленных структурах. Они находятся в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске.