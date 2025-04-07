Актуальные данные о донорах крови опубликовали в Подмосковье на апрель

Актуальные данные по потребности региона в разных группах крови опубликовали в Подмосковье. Среди них оказались четвертая положительная и вторая отрицательная.
Подмосковная служба крови пригласила доноров с четвертой положительной и второй отрицательной группами — именно в них сейчас больше всего нуждаются медучреждения региона.
«Донорская кровь требуется для пациентов, которым необходимо переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Анастасия Федорова.
В Минздраве напомнили, что донорами крови могут стать все совершеннолетние жители, не имеющие противопоказаний.
Посетить учреждение можно ежедневно с 08:00 до 14:00 на улице Металлургов в Москве.
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