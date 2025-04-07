Актуальные данные о донорах крови опубликовали в Подмосковье на апрель

Актуальные данные по потребности региона в разных группах крови опубликовали в Подмосковье. Среди них оказались четвертая положительная и вторая отрицательная.

Подмосковная служба крови пригласила доноров с четвертой положительной и второй отрицательной группами — именно в них сейчас больше всего нуждаются медучреждения региона.

«Донорская кровь требуется для пациентов, которым необходимо переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Анастасия Федорова.