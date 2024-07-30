Акцию «Трезвый водитель» проведут инспекторы ГИБДД в Мытищах

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Социальный раунд «Трезвый водитель» организуют сотрудники Госавтоинспеции в Мытищах. Статистика показала, что за пять месяцев 2024 года выявили более шести тысяч нетрезвых за рулем.

На пресс-конференции временно исполняющий обязанности начальника Мытищинской госавтоинспекции, подполковник полиции Руслан Саматов озвучил статистику дорожно-транспортных происшествий за первое полугодие 2024 года.

Он отметил, что показатели аварийности на дорогах остаются высокими. Так, в прошлом году в Подмосковье в авариях погибли 663 и получили ранения 4 520 человек.

Число дорожных происшествий с участием пьяных водителей также остается высоким.

К примеру, за пять месяцев 2024 года выявили свыше шести тысяч случаев управления транспортом в пьяном виде и отказа от прохождения медосвидетельствования.

Подполковник полиции также рассказал о социальной акции «Трезвый водитель». Руслан Саматов напомнил, что участники дорожного движения должны сообщать в полицию о нетрезвых водителях: для этого нужно позвонить по номеру 112.

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