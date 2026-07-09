Акцию по раздаче ромашек прохожим провели ко Дню семьи в парке Химок

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в парке Толстого в Химках прошла праздничная акция. Жителям дарили ромашки — символ чистоты, любви и преданности.

Мероприятие объединило супружеские пары, родителей с детьми и всех, кто чтит семейные ценности.

«Сегодня мы дарим эти цветы семейным парам как знак благодарности за их тепло и преданность. Пусть ваша любовь только крепнет с годами, а дом всегда будет наполнен радостью и пониманием», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Марасанова.

Депутат Александр Васильев подчеркнул, что такие акции помогают сохранять добрые традиции, объединяют жителей разных поколений и напоминают о важности внимания к близким.

«Семья — главная опора в жизни каждого человека. Именно в семье закладываются традиции, уважение друг к другу и любовь, которые передаются из поколения в поколение. Пусть в каждом доме царят взаимопонимание, а этот праздник напоминает о главных жизненных ценностях», — поделилась депутат Химок Татьяна Кавторева.

Помимо вручения цветов, в парке для жителей подготовили творческие активности, игры и состязания, посвященные семейным ценностям и добрым традициям.