Акцию по раздаче георгиевских лент провели в Мытищах

В парке Мира 6 мая волонтеры Мытищ вместе с добровольцами «Молодой гвардии» продолжили раздавать жителям округа георгиевские ленты. Акция продлилась до 9 мая, в ней задействованы около 100 волонтеров.

Участниками акции «Георгиевская ленточка» стали около 5 тысяч человек.

«Видеть отдачу от жителей, когда они принимают ленточку, и общаться с ними о героических подвигах их семей — это честь для нас. Личные истории, победы, героизм очень вдохновляют наших волонтеров», — рассказала заместитель руководителя местного отделения «Молодой гвардии» в Мытищах Яна Лерман.

«День Победы — это не просто праздник. Это живая нить, связывающая поколения. Наша главная задача — сохранить эту память, передать ее детям и внукам, чтобы подвиг предков всегда был для них примером мужества, чести и любви к Отечеству», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.