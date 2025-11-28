Акцию по профориентации провели для школьников в Мытищах

Площадкой проведения мероприятия стала гимназия № 16. С перспективами будущей карьеры познакомили старшеклассников не только из Мытищ, но и из Лобни, Щелковского и Сергиево-Посадского округов.

Свои площадки представили такие образовательные организации, как Мытищинский колледж, МГТУ имени Баумана, Московский областной медицинский колледж и другие учебные заведения. Представители вузов и колледжей провели для будущих абитуриентов мастер-классы, где рассказали о различных специальностях и факультетах.

Главный аналитик отдела общего образования и управления образования Павел Розанов отметил, что такие мероприятия позволяют школьникам заранее определиться с выбором университета, узнать о необходимых для поступления предметах и начать целенаправленную подготовку

Современные, хорошо оснащенные образовательные комплексы Мытищ отвечают самым высоким требованиям. По словам главы городского округа Юлии Купецкой, для всестороннего развития молодежи там созданы все условия.