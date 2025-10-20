Акцию по изготовлению выпечки провели ко Дню отца во Фрязине

Тематическое мероприятие приурочили ко Дню отца, который по традиции отмечается в России в третье воскресенье октября. В акции приняли участие активисты «Молодой гвардии Единой России» и волонтеры.

Основной целью мероприятия было изготовление сладких подарков для отцов. Ребята организовали выпечку кондитерских изделий. Свежеприготовленное печенье, декорированное шоколадной глазурью и другими украшениями, передадут папам вместе с поздравлениями.

Организаторы и участники акции выразили благодарность всем отцам за их поддержку, мудрость и достойный пример.

Напомним, инициатива учреждения всероссийского Дня отца была выдвинута депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия», заслуженным артистом России Денисом Майдановым. Идею поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин.