Автоинспекторы в Солнечногорске провели акцию по безопасности во дворах

Акция «Безопасный двор» прошла в Солнечногорске. Автоинспекторы напомнили детям и родителям правила дорожного движения, безопасного поведения во дворах, а также раздали световозвращатели для верхней одежды и рюкзаков.

В мероприятии приняли участие госавтоинспекторы, сотрудники отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации округа и отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу Солнечногорск.

«Во дворах Солнечногорска бывает активное автомобильное движение. Не всегда водители ведут себя благоразумно и соблюдают скоростной режим. Поэтом и детям, и взрослым следует быть предельно внимательными и не пренебрегать правилами безопасности: не выбегать на проезжую часть, обязательно осматриваться по сторонам, прежде чем перейти дорогу. Об этом мы напоминаем во время акции», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.