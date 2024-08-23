Автоинспекторы в Солнечногорске провели акцию по безопасности во дворах

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Акция «Безопасный двор» прошла в Солнечногорске. Автоинспекторы напомнили детям и родителям правила дорожного движения, безопасного поведения во дворах, а также раздали световозвращатели для верхней одежды и рюкзаков.

В мероприятии приняли участие госавтоинспекторы, сотрудники отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации округа и отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу Солнечногорск.

«Во дворах Солнечногорска бывает активное автомобильное движение. Не всегда водители ведут себя благоразумно и соблюдают скоростной режим. Поэтом и детям, и взрослым следует быть предельно внимательными и не пренебрегать правилами безопасности: не выбегать на проезжую часть, обязательно осматриваться по сторонам, прежде чем перейти дорогу. Об этом мы напоминаем во время акции», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Цель акции «Безопасный двор» — профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

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