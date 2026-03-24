Акцию по безопасности на железной дороге провели в Солнечногорске

На станции «Подсолнечная» в Солнечногорске 20 марта прошла профилактическая акция, посвященная безопасности на железной дороге. Пассажирам напомнили основные правила поведения на объектах транспортной инфраструктуры.

В мероприятии участвовали сотрудники администрации округа, РЖД, Административно-пассажирской инспекции, «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании», а также активисты «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтеров Подмосковья» и Молодежного центра «Подсолнух».

Жителям раздали тематические памятки и разъяснили требования безопасности. Им напомнили о необходимости пользоваться только оборудованными переходами, внимательно осматриваться перед пересечением путей, не отвлекаться на телефоны и снимать наушники. Также указали на опасность нахождения у края платформы и запрет на прыжки с нее. Отдельное внимание уделили предупреждению зацепинга — опасного и незаконного увлечения среди молодежи.

«В Солнечногорске самая распространенная причина травмирования граждан на железной дороге — пересечение путей в неположенном месте. В очередной раз мы призвали пассажиров соблюдать правила безопасности, позаботиться о жизни своей и близких, провести просветительские беседы с детьми, которыми зачастую движет юношеский максимализм или желание что-то доказать сверстникам», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Подобные профилактические мероприятия проходят в округе регулярно — каждую неделю. Также на станциях ежедневно организовано дежурство для повышения уровня безопасности.