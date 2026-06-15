Акцию по безопасности на железной дороге провели на станции в Дмитрове

На железнодорожной станции Дмитров 10 июня провели областную акцию «Сохрани себе жизнь», организованную представителями администрации Дмитровского округа и сотрудниками линейного отдела полиции. Жителям и гостям округа вручили тематические листовки и напомнили о необходимости соблюдать правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Простые правила, которые сохраняют жизнь: не отвлекаться на телефон и не слушать музыку в наушниках на платформе, ожидать поезд за ограничительной линией, переходить пути только по специальным переходам на разрешающий сигнал, убедившись в отсутствии приближающегося состава.

«Наша общая задача — сделать так, чтобы трагедий на железной дороге не было. Каждый раз, когда мы выходим на платформу или переходим пути, мы должны помнить: спешка, наушники, телефон — это риск. Спасибо транспортной полиции за совместную профилактическую работу. Берегите себя и своих близких», — подчеркнул глава округа Михаил Шувалов.

Подобные акции проводятся в Дмитровском округе регулярно, ведь железная дорога — зона повышенной опасности, и одна минута невнимательности может стоить жизни. В текущем году уже были случаи получения травм из-за несоблюдения правил, поэтому профилактические рейды и беседы продолжатся.