Акцию по безопасности на пешеходных переходах провели в Воскресенске

На территории округа с 12 по 18 января проходит областное мероприятие «Пешеходный переход». В его рамках инспекторы вышли к пешеходам, чтобы напомнить им о безопасности.

Акция «Пешеходный переход» проводилась сотрудниками Госавтоинспекции на оживленном нерегулируемом переходе. Цель мероприятия — снизить уровень дорожно-транспортных происшествий.

Организаторы напомнили пешеходам, что сугробы и припаркованные машины создают «дорожные ловушки», закрывая обзор водителям. Чтобы избежать опасности, необходимо проверить обстановку, выглянув из-за препятствия; задержаться, чтобы водитель успел заметить; убедиться, что машины остановились; переходить дорогу осторожно, крепко держа детей за запястье. Всем участникам акции вручили тематические памятки и светоотражающие аксессуары.

В декабре 2025 года автоинспекторы провели в округе профилактические мероприятия для школьников, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.