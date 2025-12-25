Автоинспекторы в Воскресенске провели профилактические мероприятия «Зимние каникулы»

Сотрудники Госавтоинспекции в Воскресенске провели профилактические мероприятия «Зимние каникулы», направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Они побеседовали со школьниками и напомнили правила безопасного поведения на дорогах.

Автоинспекторы посетили местную школу и вручили ребятам световозвращающие аксессуары. Полицейские поздравили детей с наступающим Новым годом и напомнили о безопасном поведении на дорогах зимой. Особое внимание уделили переходу проезжей части во время снегопада, гололеда и сумерек. В финале они вручили школьникам памятки и аксессуары.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.