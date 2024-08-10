Акцию по безопасному поведению на железной дороге провели в Химках

Акция на железнодорожных путях «Сохрани себе жизнь» прошла в Химках. Жителям рассказали о правилах безопасного поведения на местах вблизи следования поездов.

Сотрудники управления транспорта муниципалитета проверили инфраструктуру вблизи железнодорожной станции Химки.

«Территория вблизи станции „Химки“ пользуется достаточно большой популярностью и не обходится без случаев травмирования. Мы стараемся повышать безопасность. Совместно с полицией проводим рейды», — отметил начальник отдела транспорта и связи администрации Химок Денис Гаврилов.

Напомним, за несоблюдение правил безопасности на железной дороге грозит административный штраф или предупреждение.

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