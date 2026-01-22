Акцию памяти в честь Дня освобождения Подмосковья провели в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Церемония состоялась 22 января у мемориала «Скорбящая мать». Участники почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к подножию мемориала.

В мероприятии участвовали глава округа Константин Михальков вместе с заместителями, руководитель фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Ольга Гончар, председатель Совета Марина Веремеенко, депутаты округа, ветераны специальной военной операции, представители «Юнармии» и «Молодой Гвардии», волонтеры Подмосковья, кадеты и неравнодушные жители округа.

Мероприятие стало символом связи поколений и признательности тем, кто ценой собственной жизни защищал страну.

Константин Михальков подчеркнул, что это традиция, которая связывает поколения, а наш долг — хранить правду о той войне и чтить культурно-историческое наследие, которое завоевано такой страшной ценой.

Церемония прошла в рамках реализации проекта «Успех V Единстве поколений» партии «Единая Россия», который направлен на патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти.