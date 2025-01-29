Акцию памяти ко Дню снятия блокады Ленинграда провели в Мытищах

Тематические фотозоны, локации с вещами времен Великой Отечественной Войны, выставка оружия, подготовленная поисковым отрядом «Память и примирение» — к празднованию 81-летия прорыва блокады Ленинграда организаторы подготовились обстоятельно. Гости могли не только смотреть, но и самостоятельно создать военный амулет или письмо-треугольник на мастер-классе. Равнодушным не оставил никого из присутствующих показ военной хроники «Блокада Ленинграда».

Свидетелей того времени, ветеранов Великой Отечественной Войны, проживающих в городском округе Мытищи, поздравили с важной в истории России датой представители администрации: Юлия Купецкая, глава городского округа Мытищи и секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев, депутат Московской областной думы Денис Перепелицын и председатель Совета депутатов Мытищ Андрей Гореликов.

«80 лет Великой Победы мы отметим в этом году. Мы — потомки героев, не дадим забыть и переписать историю. Подвиг тех, кто не сдал Ленинград, достоин вечной памяти, он в наших сердцах навсегда», — сказала Юлия Купецкая, глава городского округа Мытищи.

Студия творческого развития «Терем» подготовила для зрителей спектакль «Не покидай меня…», в котором рассказывается о силе женского духа в военное время, о судьбах, любви и истинном патриотизме.

«Невозможно оставаться равнодушным, понимая совершенный беспримерный подвиг советского народа! Вечная память героям-освободителям! Сегодня наша общая задача — сохранить нашу историю и защитить будущее России! Победа будет за нами!» — поделился Вячеслав Фомичев, депутат Государственной Думы.

Слова благодарности, поздравления и пожелания долгих лет жизни звучали со сцены в адрес ветеранов Великой Отечественной Войны.