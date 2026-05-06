Акцию ко Дню Победы провели студенты в Дмитрове

В Дмитровском техникуме 5 мая прошел всероссийский флешмоб «Победа», приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками акции стали студенты учебного заведения, активисты «Движения Первых» и волонтеры Подмосковья.

Центральным событием флешмоба стало разворачивание копии Знамени Победы. Перед собравшимися выступила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Жукова. Она поздравила молодежь с наступающим праздником и подчеркнула важность передачи памяти о войне новым поколениям.

«День Победы касается каждой семьи. Наша задача — чтобы молодое поколение не просто знало даты, а понимало, какой ценой завоеван мир. Флешмобы и общие акции делают память живой», — сказала Татьяна Жукова.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов положительно оценил инициативу молодежи.

«Особенно ценно, что инициатива исходит от самих ребят. Флешмоб „Победа“ показывает, насколько бережно и уважительно дмитровская молодежь относится к истории своей страны», — отметил Михаил Шувалов.