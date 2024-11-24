Акцию ко Дню матери для родителей особенных детей провели в Чехове

В городском округе Чехов в десятый раз состоялось мероприятие «Добрый завтрак», организованное для мам детей с ограниченными возможностями здоровья. Встреча прошла в уютной и теплой атмосфере, где главные гостьи смогли отдохнуть, пообщаться и почувствовать себя особенными.

Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд «Исток». Торжественное открытие провела президент фонда Екатерина Богдасарова.

«С недавних пор в нашем календаре появилась официальная новая дата, еще один день, когда мы можем выразить слова благодарности и показать всю свою любовь нашим мамам. Материнство — это не столько работа, сколько неотъемлемая часть нашей жизни,» — отметила она.

Для мам были подготовлены приятные сюрпризы: профессиональные визажисты сделали укладки и макияж, а праздничный фуршет дополнил атмосферу заботы и внимания.

На мероприятие приехал глава округа Михаил Собакин. Он лично пообщался с каждой мамой, выслушал их пожелания и обсудил насущные вопросы.

«Сегодня мы встретились с мамами, которые воспитывают детей с особенностями здоровья. В таком узком кругу обсудили их проблемы и поздравили с предстоящим праздником», — отметил Михаил Собакин.

Мероприятие приурочено ко Дню матери, который отмечается 24 ноября. В Московской области такие семьи получают поддержку от региональных властей. Заместитель министра социального развития Московской области Вера Марченко рассказала о мерах помощи.

«Правительство региона всегда уделяет внимание семьям с детьми-инвалидами. Важно отметить такие меры, как санаторно-курортное лечение ребенка вместе с сопровождающим лицом, а также ежемесячные выплаты в размере 18 тысяч рублей на реабилитацию ребенка,» — подчеркнула она.

Для детей была организована анимационная программа с играми и сладкими угощениями.