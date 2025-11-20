Акцию «Будь в форме» провели для школьников в Воскресенске

Целью информационного мероприятия была популяризация службы в органах внутренних дел. С учениками старших классов гимназии встретились сотрудники Управления МВД России по городскому округу Воскресенск и председатель Общественного совета Александр Елисеев.

Начальник управления полковник полиции Дмитрий Коновалов познакомил ребят с особенностями службы в полиции, деятельностью и задачами разных структурных подразделений.

Заместитель начальника управления подполковник внутренней службы Алексей Дурилин поделился собственным опытом, рассказав об учебе в Московском университете МВД России.

Заместитель начальника управления, начальник отдела по работе с личным составом полковник полиции Наталья Эпштейн проинформировала старшеклассников о возможности получения бесплатного высшего образования в ведомственных вузах системы МВД.