Акцию «Будь в форме» провели для школьников в Воскресенске

В одну из школ городского округа Воскресенск в рамках акции «Будь в форме» на встречу к старшеклассникам приехали сотрудники местного отделения УМВД России. Они рассказали ребятам о службе в полиции, о социальных гарантиях и льготах, об учебе в профильных вузах.

Перед школьниками выступил начальник управления полковник полиции Дмитрий Коновалов. Он рассказал о специфике работы, о задачах и деятельности различных структурных подразделений, особенностях службы в каждом из них.

Помимо этого, с ребятам побеседовала заместитель начальника управления — начальник отдела по работе с личным составом полковник полиции Наталья Эпштейн. Старшеклассники узнали о социальных гарантиях и льготах, которые предоставляют сотрудникам органов внутренних дел. Также обсудили вопрос получения бесплатного высшего образования в ведомственных вузах.

Заместитель начальника управления подполковник внутренней службы Алексей Дурилин рассказал ребятам об учебе в Московском университете МВД России имени Владимира Кикотя.

