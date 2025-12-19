Акция «Зимние каникулы» по безопасности на дорогах стартовала в Химках
Сотрудники ГИБДД совместно с администрацией Химок запустили профилактическую акцию «Зимние каникулы». Она продлится в течение всех новогодних праздников и станет частью системной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе.
Ежегодная профилактическая акция «Зимние каникулы» направлена на снижение аварийности с участием детей в период праздников. Основное внимание уделяется безопасности юных участников дорожного движения, которые проводят больше времени на улице.
В парке «Дубки» сотрудники ГИБДД провели первый профилактический рейд, в ходе которого раздали пешеходам световозвращающие брелоки и напомнили о важности соблюдения правил безопасности в темное время суток и при сложных погодных условиях.
В рамках акции инспекторы посещают образовательные учреждения, где проводят беседы с родителями и педагогами, а для детей организованы интерактивные занятия и игры, помогающие в доступной форме закрепить знания правил дорожного движения.