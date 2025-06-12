Акция «Зеленая суббота» по сбору вторсырья прошла в Одинцове

Мероприятие провели волонтеры из общественного движения «ЭкоКубинка» вместе с экологическим проектом «РеУтилизация». Сбор организовали на Маршала Жукова, 29 — в центре города, напротив здания администрации Одинцова, для удобного доступа всех жителей.

Чтобы упростить процесс переработки, волонтеры напоминали участникам, что все собранные материалы должны быть чистыми и сухими.

Мероприятие стало отличной возможностью для всех желающих внести вклад в охрану окружающей среды и помочь в правильной утилизации отходов. Привлекая жителей в такую инициативу, организаторы старались повысить уровень экологической грамотности и ответственности в городе. Как рассказали волонтеры, участие в акции — это не только возможность избавиться от лишних отходов, но и вклад в «зеленое будущее» региона.