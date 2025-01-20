Акция «Вторая жизнь книги» прошла в Балашихе

В городском округе Балашиха состоялась акция «Вторая жизнь книги», направленная на экологическое воспитание молодежи и продление срока службы книг. Это мероприятие организовали сотрудники Библиотечного информационно-культурного центра «Централизованная библиотечная система имени Андрея Белого».

Основной целью акции стало воспитание бережного отношения к книгам, сохранение природных лесных ресурсов и забота об экологии. В рамках мероприятия участники узнали о том, как книги могут «болеть» и как их можно «вылечить».

Ребята из городского молодежного центра «Новый Свет» посетили библиотеку, где им рассказали о важности сохранности книг и экологии в целом. В процессе акции были отремонтированы поврежденные книги, которые получили «второе дыхание».

Участники мероприятия не только научились заботиться о литературе, но и получили новые знания и яркие впечатления от общения с книгами. Акция «Вторая жизнь книги» стала полезным уроком для молодежи, а также интересной игрой, которая ненавязчиво учит уважению к окружающей среде и ресурсам.