Акция «Вода России» прошла в деревне Золотово под Воскресенском

Фото: Администрация г.о. Воскресенск

В рамках экологической акции «Вода России» в деревне Золотово очистили несколько местных прудов. В ней приняли участие сотрудники администрации, представители филиала «Уралхим» в Воскресенске, а также местные жители, активисты и волонтеры.

В ходе акции удалось собрать несколько десятков мешков отходов и привести в порядок прибрежные зоны.

Отметим, что это мероприятие направлено на повышение экологической осведомленности среди населения, привлечение внимания к защите и улучшению состояния водных ресурсов, включая молодежь.

Всероссийская акция «Вода России» проводится Министерством природных ресурсов и экологии России уже одиннадцатый год подряд и является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках национального проекта «Экология».

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