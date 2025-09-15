Акция «Вода России» пройдет в Жуковском

В округе 19 сентября пройдет Всероссийская акция «Вода России». В рамках акции жители округа объединят свои усилия для очистки от мусора берега реки Быковка, протекающей через Жуковский.

Для удобства участников акции организаторы предоставят весь необходимый инвентарь, включая перчатки, мешки для сбора мусора и грабли. Местом сбора участников определено пространство у кафе «Речка», расположенного на набережной по улице Федотова. Начало акции запланировано на 15:00.

В администрации округа напомнили, что в Жуковском уже успешно проходила акция «Вода России», в рамках которой была проведена масштабная уборка береговой зоны реки Быковка по улице Федотова. Благодаря совместным усилиям жителей было собрано около 30 мешков мусора и очищено более одного километра береговой линии. Акция проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».