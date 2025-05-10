Акция «Вальс Победы» прошла в парке «Экоберег» в Химках

В парке «Экоберег» в Химках состоялась патриотическая акция «Вальс Победы», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Парк превратился в настоящий костюмированный бал, где артисты в образах фронтовых лет исполняли вальсы, а на сцене звучали живые исполнения любимых военных песен.

В торжестве приняли участие заместитель главы Химок Ирина Жданкина, муниципальные депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина, жители города, приглашённые артисты и музыканты. Почетным гостем стал Герой России Андрей Митяшин — участник Президентской программы «Время Героев», член Высшего Совета партии «Единая Россия», кавалер двух орденов Мужества и обладатель медалей «За храбрость», «За боевые отличия» и «Участника СВО». Он поздравил собравшихся и подчеркнул важность памяти о героизме наших предков и сохранения исторической правды.

Вечер завершился выступлением Николая Бурьяновского — лауреата премии «Национальное достояние России», награжденного орденами «За службу России» и «Служение искусству». Его трогательное исполнение вызвало бурные аплодисменты и слёзы благодарности у зрителей.

«Такие мероприятия особенно важны сегодня, когда наша страна вновь сталкивается с вызовами и отстаивает свои интересы в рамках специальной военной операции. Поддержка бойцов, сохранение исторической памяти, воспитание духа патриотизма и гражданской ответственности — это то, что объединяет нас, делает сильнее и помогает строить будущее», — рассказала Ирина Спирина.

Акция «Вальс Победы» стала частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая уже несколько месяцев реализуется в Химках. Муниципальный депутат Инна Монастырская подчеркнула, что главная цель программы — объединить разные поколения вокруг общих ценностей: любви к Родине, уважения к истории и культуре своей страны и родного города.