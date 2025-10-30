Акция в поддержку выпускников перед ЕГЭ прошла в Мытищах

Всероссийская акция «100 баллов для Победы», направленная на поддержку выпускников в подготовке к ЕГЭ прошла 28 октября в первом корпусе школы № 6. Мероприятию уже одиннадцатый год, и его основная задача заключается в обмене опытом между учителями, воспитавшими учеников, получивших максимальный балл на ЕГЭ, и самими выпускниками, успешно прошедшими экзаменационные испытания.

Заместитель начальника управления образования Александр Ракин, обратился с напутственными словами к школьникам, подчеркнув, что в каждом выпускнике уникальный потенциал, и задача школы, родителей и общества — помочь ему раскрыть этот потенциал в полной мере.

«Сегодня вы на пороге нового этапа своей жизни. Экзамены — это важный рубеж, но помните, что это лишь один из шагов на пути к вашим большим целям. Главное — поверить в себя, свои силы и знания, которые вы приобрели за годы учебы. Не бойтесь трудностей, воспринимайте их как вызовы, которые делают вас сильнее», — сказал Александр Ракин.

Участвовали в мероприятии также преподаватели школы, готовившие старшеклассников по основным учебным дисциплинам. Педагоги подчеркнули для учеников важность осознания того, что они не одиноки: их поддержат в подготовке к выпускным экзаменам. Выпускники смогли пообщаться с успешными выпускниками прошлых лет, которые поделились своим опытом подготовки, преодоления стресса и секретами успешной сдачи экзаменов.

Выпускник прошлого учебного года Тихон Яковлев, получивший 100 баллов по химии, посоветовал уже сейчас начать проходить разные профориентационные курсы: «Понимание своих интересов и целей придаст вам уверенности на экзаменах и поможет достичь мечты» — подчеркнул Тихон.