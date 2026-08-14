Акция в поддержку бездомных животных пройдет в Люберцах 15 августа

Благотворительное мероприятие «Лучший друг» состоится в Наташинском парке в 11:00. Все собранные в рамках акции корма и средства гигиены передадут в мини-приюты для животных, которые остались без хозяев.

Руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Мария Калугина рассказала, что уже сейчас все желающие могут принести сухие и влажные корма для кошек и собак, лакомства, крупы, пеленки, наполнители, медикаменты и игрушки. Пункт сбора работает в местном отделении партии «Единая Россия» по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом № 22.

Благотворительное мероприятие приурочено ко Всемирному дню бездомных животных, который отмечают каждую третью субботу августа. В этом году он выпал на 15 августа. День был учрежден по инициативе международного общества прав животных в 1992 году.

Организаторы приглашают всех неравнодушных жителей муниципалитета присоединиться к акции и внести свой вклад в помощь для тех, кто особенно нуждается в заботе и внимании.