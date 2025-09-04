Акция в память о жертвах трагедии в Беслане прошла в Балашихе

В Балашихе состоялось памятное мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти жертв террористического акта в школе Беслана, произошедшего в 2004 году. Жители округа присоединились к всероссийской акции и выразили свое уважение и скорбь сразу на двух городских площадках.

В мероприятии приняли участие Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Балашихи Иван Клещерев, председатель совета депутатов округа Геннадий Попов, депутаты Ульяна Кондрякова, Сергей Щукин и Александр Евсюткин, волонтеры, представители духовенства и многочисленные жители города. Все они почтили память погибших минутой молчания.

«Трагедию Беслана мы должны помнить всегда, чтобы защитить будущее наших детей и сохранить мир в стране», — подчеркнул Геннадий Попов.

У храма Александра Невского собравшиеся выложили из бутылок с водой слово «Беслан», символизируя страдания заложников, которых более двух суток удерживали без воды террористы. В микрорайоне Железнодорожный была создана композиция «Помним 03.09.2004», напоминающая о дате трагедии.

«Сердце замирает, когда вспоминаешь тот день. В Беслане погибли более 300 человек, большинство из них — женщины и дети. Мы должны помнить этих людей. Наше единство и взаимная поддержка — главный залог безопасности», — отметил Иван Клещерев.

Трагедия в Беслане остается одной из самых тяжелых и трагических страниц в истории России. Более тысячи человек — дети, родители и учителя — были захвачены в заложники в школе № 1 города Беслана. Два с лишним дня заложники находились в нечеловеческих условиях, лишенные воды и нормальной пищи. Символом их страданий стала бутылка с водой, которая теперь напоминает о необходимости помнить и противостоять терроризму.

Памятные акции в Балашихе стали важным напоминанием о том, что борьба с терроризмом требует от всего общества единства, бдительности и взаимной поддержки во имя мира и безопасности будущих поколений.