Жители Химок высадили в память о летчике Николае Гастелло лимонник. Акцию провели у обелиска «Скорбящая мать» в микрорайоне Сходня.

Началась встреча с рассказа о жизни и подвиге героя Великой Отечественной войны. Летчик направил свой горящий самолет в колонну фашистских захватчиков. Он погиб, но ценой жизни остановил движение вражеской техники.

«Память нужно укреплять делами. Не формально, а по-настоящему — сердцем и руками. Такие примеры, как Гастелло, дают понимание, что значит быть человеком чести», — подчеркнул депутат Химок Алексей Федоров.

Памятная акция у обелиска «Скорбящая мать» стала частью масштабной программы, которую уже почти год реализуют в Химках под лозунгом «Успех V единстве поколений». Работа направлена на сохранение истории и культуры России.