Участие в памятном мероприятии приняли активисты «Единой России» и «Молодой гвардии» и неравнодушные жители муниципалитета. В парке «Детский городок» они зажгли более 2 тысяч свечей.

Выложенное из огоньков изображение ангела стало символом вечной памяти и неугасающей скорби о тех, чьи жизни были оборваны трагическими событиями в Донбассе.

«Наша акция призвана донести до общественности правду о страшной цене, которую платят дети в условиях украинской агрессии», — отметил руководитель Щелковского отделения «Молодой гвардии» Филипп Чернов.

В парке в этот день также организовали выставку фотографий «Жизнь, которая не стала моей», рассказывающая о трагических судьбах юных жителей Донбасса.

День памяти детей-жертв войны в Донбассе ежегодно отмечают в нашей стране 27 июля. С 2014 года в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, а также прилегающих регионах погибли более 350 детей, около 1000 получили ранения.