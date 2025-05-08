Акция в честь женщин-фронтовиков Великой Отечественной войны прошла в Серпухове

В преддверии празднования 80-летия Победы у Соборной горы в Серпухове прошла патриотическая акция «Синий платочек». Мероприятие организовали в знак благодарности женщинам, которые во время Великой Отечественной войны сражались на фронте и работали в тылу.

Патриотическая акция объединила учащихся школ, студентов, волонтеров, курсантов филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в городе Серпухов. Девушки и юноши вальсировали под песню «Синий платочек». Мероприятие, которое проводят в Серпухове с 2018 года, стало данью уважения женщинам войны, которые мужественно сражались на передовой и трудились в тылу.

«Вместе мы чтим память тех, кто подарил нам мирное небо, и благодарим тех, кто сегодня отстаивает интересы Родины в зоне проведения специальной военной операции», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.