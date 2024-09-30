Акция в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией прошла в Мытищах

Тематические акции и мероприятия прошли в Мытищах в День присоединения новых территорий. Желающие могли принять участие в сборе гуманитарной помощи.

День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией отметили 30 сентября.

Волонтерские штабы «От сердца к сердцу», «Верное дело», «Надежный тыл» провели тематическую акцию в парке Мира. Дети смогли поучаствовать в мероприятии «Ладошки мира» и создать символические плакаты. Прошел в этот день и сбор гуманитарной помощи для наших бойцов и жителей регионов, которым сейчас особенно необходима поддержка.

Дата воссоединения установили 28 сентября 2023 года в соответствии с изменениями, внесенными в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Президент Российской Федерации Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали международные договоры о вхождении этих регионов в состав России в этот день в 2022 году.

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