Акция «Улица героев» прошла в Мытищах

Около пяти лет в преддверии Дня Победы в Мытищах проходит акция «Улица героев». Сотрудники историко-художественного музея совместно с волонтерами рассказывают жителям и гостям округа о судьбах и подвигах Героев Советского Союза из Мытищ.

Центральным местом мероприятия стал памятник знаменитой летчице Нине Распоповой. Она во время Великой Отечественной войны совершила 805 боевых вылетов на самолете По-2. Передвижную выставку с подробной информацией о каждом из 48 героев-мытищинцев расположили в конце бульвара Ветеранов рядом с монументом.

Волонтеры из культурной сферы и «Доброцентра» музея раздавали листовки на улицах Николая Селезнева и Веры Волошиной. Ребята знакомили прохожих с биографиями доблестных воинов и общались с местными жителями.

Экскурсия по экспозиции, посвященной Вере Волошиной, прошла в Российском университете кооперации. Все желающие также в этот день могли посетить музей подвигов и героизма, связанный со специальной военной операцией.

Волонтеры почтили память героев, возложив цветы к монументам, участвовали в раздаче георгиевских лент, а для детей был организован мастер-класс «Небесный тихоход», на котором ребята собирали модели самолетов По-2.