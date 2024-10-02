Акция ЦППК с кешбэком помогла пассажирам сэкономить 3,8 миллиона рублей за месяц

Совместная акция ЦППК и Системы быстрых платежей помогла пассажирам вернуть уже 3,8 миллиона рублей за месяц. Оплачивая проезд в пригородных поездах через СБП, жители получают 10% кешбэка обратно на счет.

Предложение действует с 1 сентября до конца года. Чтобы получить кешбэк за проезд на поездах ЦППК, нужно проверить регистрацию в программе лояльности на сайте vamprivet.ru. Билеты нужно покупать при помощи СБП, сканируя на терминале QR-код. Сделать это можно штатной камерой телефона или из приложения банка. В течение одной минуты 10% от стоимости проезда вернется на банковский счет пассажира.

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