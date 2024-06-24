Акция «Свеча памяти» прошла в Солнечногорске

Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Солнечногорске в ночь с 21 на 22 июня. Традиционно на Советской площади у мемориала «Солнечногорцам — Защитникам Отечества» прошла акция «Свеча памяти».

Из тысячи зажженных свечей выложили даты начала и окончания Великой Отечественной войны. К акции присоединились глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков и его заместители, депутаты муниципалитета, члены партии «Единая Россия», волонтеры и молодогвардейцы, а также представители общественных организаций и почетные жители. Участники мероприятия почтили память героев минутой молчания.

«Это один самых трагичных дней в истории нашей страны. День, когда началась война, унесшая жизни миллионов людей. На фронт защищать родину ушли 12 тысяч жителей Солнечногорска. Восемь тысяч из них домой не вернулись. В этот день каждый год мы вспоминаем наших героев. Тех, кто погиб, тех, кто прошел всю войну и дошел до Берлина, тех, кто помогал фронту в тылу», — отметил Михальков.