Акция «Свеча памяти» прошла в Щелкове

В преддверии Дня Победы в городском округе Щелково состоялась традиционная патриотическая акция «Свеча памяти». Сотни огней зажглись в память о тех, кто не вернулся с фронта, символизируя неизменную благодарность и твердую решимость сохранить историческую правду.

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков отметил, что молодежь инициирует и проводит эту акцию уже на протяжении пяти лет — с 2021 года.

«Наши неравнодушные девушки и юноши чтят память о подвигах предков и, я уверен, что они будут передавать ее дальше. Каждая жизнь, унесенная Великой Отечественной войной, навсегда останется в нашей памяти. Из года в год, из поколения в поколение, мы будем говорить „Спасибо“», — отметил Булгаков.

Акция «Свеча памяти» вновь объединила жителей округа в едином порыве почтить героев и сохранить память о великом подвиге народа.