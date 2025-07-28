Акция «Свеча памяти» прошла в Котельниках

День памяти детей-жертв войны в Донбассе объединил людей по всей России. В этот день вспоминали тех, чье детство и жизнь были оборваны в результате военных действий.

Участниками памятного мероприятия в Котельниках стали представители молодежной организации «Молодая гвардия Единой России» и депутат окружного совета Вера Арешкина. В знак скорби и уважения к погибшим были зажжены свечи, каждая из которых стала символом прерванной детской жизни, криком о справедливости, который не должен быть забыт.

«Гибель детей — это трагедия, не имеющая оправдания. Мы обязаны помнить и делать все, чтобы подобное не повторилось», — отметила Вера Арешкина.

С 2014 года, по официальным данным, несколько сотен детей в Донбассе погибли в результате агрессии со стороны вооруженных формирований Украины. Трагические события оставили неизгладимый след в сердцах миллионов людей. Этот день — не только напоминание о страшных событиях, но и призыв к миру, к защите детства и жизни.