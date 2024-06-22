Акция «Свеча памяти» прошла у Вечного огня в Мытищах

Фото: Пресс - служба Мытищи

Жители Мытищ приняли участие в акция «Свеча памяти». 22 июня в России проходят мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.

Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник, депутат Мособлдумы Денис Перепелицын, председатель Совета депутатов Андрей Гореликов, ветераны, лидеры общественного мнения, представители молодежных организаций, волонтеры, члены общественного движения «Юнармия» и жители города собрались у Вечного огня на акции «Свеча памяти».

Участники мероприятия возложили цветы, почтили минутой молчания и зажгли свечи в память о тех, кто мужественно защищал нашу Родину.

Напомним, что в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровавой и разрушительной в истории страны. Она продолжалась 1418 дней и завершилась 9 мая 1945 года капитуляцией фашистской Германии.

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