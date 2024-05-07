Акция «Стена памяти» стартовала в подмосковном колледже «Энергия» | 360°

07 мая 2024, 15:11
Акция «Стена памяти» стартовала в подмосковном колледже «Энергия»
Подмосковный колледж «Энергия» присоединился к всероссийской акции «Стена памяти».
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, на стендах колледжа разместили фотографии родственников студентов — участников Великой Отечественной войны, а также портреты погибших героев СВО — выпускников учреждения. В библиотеке расставили тематические книги и атрибутику. Уголки с портретами также обустроили в учебых классах.
Реклама
«Участие в данной акции учит чтить память героев и их вклад в величайшее событие двадцатого века — победу в Великой Отечественной войне. Только наглядно мы сможем рассказать подрастающему поколению, насколько значима победа для нашего народа и какой ценой завоевано счастье», — отметили в ведомстве.
Акция помогает сохранить и передать историческую память о Великой Отечественной войне. После праздников портреты героев передадут проекту «Лица Победы».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
День Победы 9 мая
Праздники
Студенты
Великая Отечественная война
Реклама
Реклама