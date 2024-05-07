Акция «Стена памяти» стартовала в подмосковном колледже «Энергия» | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 15:11 Акция «Стена памяти» стартовала в подмосковном колледже «Энергия» Министерство образования Московской области

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Подмосковный колледж «Энергия» присоединился к всероссийской акции «Стена памяти».

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, на стендах колледжа разместили фотографии родственников студентов — участников Великой Отечественной войны, а также портреты погибших героев СВО — выпускников учреждения. В библиотеке расставили тематические книги и атрибутику. Уголки с портретами также обустроили в учебых классах.

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«Участие в данной акции учит чтить память героев и их вклад в величайшее событие двадцатого века — победу в Великой Отечественной войне. Только наглядно мы сможем рассказать подрастающему поколению, насколько значима победа для нашего народа и какой ценой завоевано счастье», — отметили в ведомстве.

Акция помогает сохранить и передать историческую память о Великой Отечественной войне. После праздников портреты героев передадут проекту «Лица Победы».

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