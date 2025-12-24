Акция «Спасибо за жизнь» прошла в Серебряных Прудах

В отделении реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Серебряных Прудах состоялось праздничное мероприятие.

Получатели услуг учреждения приняли участие в пятой ежегодной акции «Спасибо за жизнь», посвященной родителям.

«Инициатива „Спасибо за жизнь“ несет в себе мощный заряд добра и позитива. Она направлена на укрепление семейных ценностей, создание гармоничных и доверительных отношений между родителями и детьми, а также на воспитание в юных сердцах чувства глубокой благодарности», — отметили организаторы.

По словам педагогов, подготовка к празднику стала для детей не просто творческим заданием, но и терапевтическим процессом. Под руководством специалистов дети осваивали новые техники декоративно-прикладного искусства, чтобы своими руками создать уникальные открытки.

Как отмечают организаторы, для многих детей это было первое самостоятельно написанное «спасибо» родителям. После торжественной церемонии вручения открыток прошло чаепитие.