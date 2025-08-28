Акция «Собери ребенка в школу» прошла в Одинцове

Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» состоялась в преддверии начала учебного года в Одинцовском округе. Ее организовали сотрудники полиции совместно с членами Общественного Совета при Министерстве внутренних дел России по Одинцовскому округу Денис Мартынов, Иван Каприн, Лев Минасов и Мария Шмакова.

Цель мероприятия — помочь детям подготовиться к школьным испытаниям и новым знакомствам в образовательной среде. Так, на встрече ребят поприветствовали и пожелали им успешного и увлекательного учебного года, хорошей успеваемости и ярких побед в учебе. А в знак поддержки ребятам вручали школьные рюкзаки, в которые вкладывали канцелярские принадлежности.

Сотрудники полиции напомнили юным участникам о правилах поведения как в школьной среде, так и за ее пределами — дома и на улице — чтобы каждый знал, как действовать в различных ситуациях и как сохранять безопасность. Им также объяснили права и обязанности несовершеннолетних, обсудили, как обращаться за помощью и к кому можно обратиться в случае возникновения проблем.