Акция «Синий платочек Победы» прошла в аэропорту Шереметьево | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 17:59 Акция «Синий платочек Победы» прошла в аэропорту Шереметьево Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Танцевальный флешмоб «Синий платочек Победы» провели в аэропорту Шереметьево в преддверии 79-й годовщины Победы. Традиционно он прошел в зале вылета Терминала «В». Вальс вместе станцевали бортпроводники, пилоты, волонтеры, школьники и пенсионеры.

Особым подарком для гостей аэропорта помимо танца стали голубые платочки — символы мирного неба. Подобные акции в воздушной гавани проводят уже не первый год накануне 9 Мая.

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«Синий платок — это символ женской верности и веры в победу еще со времен ВОВ. Мне очень нравится песня „Синий платочек“ Клавдии Шульженко. В ней отражается боевой дух. Для солдат этот платочек был символом близких людей, которые ждут дома», — отметила автор и руководитель программы поддержки женщин и укрепления мира «Синий платочек» Анна Данилова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием.

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