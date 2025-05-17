Акция «Сад памяти» прошла возле парка «Экоберег» в Химках

В микрорайоне Левобережный в Химках состоялась международная экологическая акция «Сад памяти». В ходе мероприятия местные жители, представители администрации и депутат Ирина Спирина посадили деревья и кустарники на улице Чайковского рядом с входом в парк «Экоберег».

Аналогичная посадка прошла у дома № 9 на улице Пожарского. Акция «Сад памяти» проводится во всех микрорайонах Химок. Жители планируют высадить более 950 деревьев и 3400 кустарников. Организаторы считают это не только вкладом в экологию города, но и важным символическим жестом в память о тех, кто погиб за свободу и мир в годы Великой Отечественной войны.

«Участие в акции приняли десятки семей. В нашем микрорайоне такие инициативы становятся доброй традицией и объединяют жителей вокруг общих ценностей — любви к своему городу и стране. Для посадки были подготовлены деревья и кустарники различных пород. Организаторы обеспечили участников всем необходимым инвентарем. Благодаря общим усилиям сегодня наш микрорайон стал еще зеленее и уютнее», — рассказала Ирина Спирина.

Депутат Валентин Герасимов отметил, что патриотические проекты, такие как «Сад памяти» и «Лес Победы», напоминают о героизме и жертвах предков, их огромном вкладе в защиту Родины, а в условиях специальной военной операции, особенно важно сплачивать общество вокруг общих ценностей — любви к Родине, уважения истории и стремления к миру.

Напомним, что акция проходит в рамках национального проекта «Экология» и охватывает регионы по всей России. Посадка деревьев посвящена памяти каждого из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Этот важный шаг помогает сохранить историческую память и воспитывать патриотизм у молодого поколения.