Акция «Сад памяти» прошла в Одинцове

Так, в Одинцовском округе организуют 83 площадки, на которых суммарно посадят свыше семи тысяч саженцев лиственных и хвойных пород. Одним из мест проведения акции «Сад памяти» стала территория нового корпуса Горковской школы в поселке Горки-2. Здесь в память о тех, кто сражался за Родину в годы Великой Отечественной войны, посадили 42 рябины, 16 елей и 15 сосен, а также более 750 кустарников кизильника.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил, что эта важная инициатива объединяет поколения и дает возможность каждому выразить уважение к подвигу фронтовиков. Каждая посадка деревьев — это искреннее участие, уважение к истории и стремление сохранить память о героях.